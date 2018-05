Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen von 107 auf 102 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der weltgrößte Brauereikonzern habe einen soliden Jahresstart gehabt, schrieb Analyst Michael Pohn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im weiteren Verlauf des Jahres dürfte die Stabilisierung am US-Markt und in Brasilien gelingen und auch die gezielte Expansion in wichtigen Märkten der Schwellenländer. Die geplante Senkung des Fremdkapitalanteils werte er vor allem hinsichtlich der neuerdings wieder steigenden US-Zinsen positiv./ck/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-05-09/12:54

ISIN: BE0974293251