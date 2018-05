Die Baader Bank hat die Einstufung für VTG vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Er habe seine Gewinnprognosen je Aktie (EPS) für den Schienenlogistiker leicht angepasst, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte auf gut 251 Millionen Euro gestiegen sein. Während des im Zuge der Zahlenvorlage stattfindenden Kapitalmarkttages könnte es vielleicht positive Nachrichten geben. Der Experte will anschließend seine Schätzungen überarbeiten./la/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000VTG9999