Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für ING nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk der niederländischen Großbank habe Licht und Schatten gehabt, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beim Ausblick gebe zudem einige Unsicherheiten - alles in allem biete der Kurs aber unter anderem dank der günstigen Bewertung und hohen Dividendenrendite Luft nach oben./zb Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2018-05-09/13:03

ISIN: NL0011821202