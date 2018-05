Die VW-Tochter Audi erlebt derzeit turbulente Zeiten. Im Premium-Segment ist der Konzern zuletzt immer weiter hinter die Erzrivalen BMW und Mercedes-Benz zurückgefallen. Dazu sorgt die Dieselkrise für jede Menge Gegenwind. Doch mit einer Modell-Offensive und milliardenschweren Investitionen in E-Mobilität will der Konzern wieder in die...

Den vollständigen Artikel lesen ...