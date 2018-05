Mainz (ots) -



Helen Weeks (MyAnna Buring) ist die Hauptfigur der neuen vierteiligen Krimiserie "In the Dark", die am Montag, 14. Mai 2018, und Montag, 21. Mai 2018, jeweils ab 23.20 Uhr in ZDFneo in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Helen ist eine erfolgreiche Polizistin in Manchester, die im Job stets weiß, was zu tun ist. Anders in ihrem Privatleben: Da ist sie momentan ratlos. Helen erwartet ein Kind, weiß aber nicht, ob ihr Freund und Kollege Paul Hopkins (Ben Batt) oder ihr One-Night-Stand Adam Perrin (David Leon), ebenfalls ein Kollege, der Vater ist. Unsicher, ob sie sich die bevorstehende Mutterrolle überhaupt vorstellen kann, behält Helen ihre Zweifel über den werdenden Vater für sich. Lieber konzentriert sie sich auf einen Vermisstenfall in ihrer Heimatstadt Polesford.



In den beiden ersten Folgen, Vermisst" und "Überführt", geht es um zwei verschwundene Mädchen in Helens Heimat. Als dringend tatverdächtig wird Stephen Bates, der Ehemann von Helens Kindheitsfreundin Linda (Emma Fryer), festgenommen. Mit Genehmigung ihres Vorgesetzten reist Helen nach Polesford und beginnt zu ermitteln. Trotz der belastenden Erkenntnisse glaubt Helen weiterhin an Stephens Unschuld.



In Folge 3, "Schatten", und Folge 4, "Dunkelheit", führt es Helen zurück nach Manchester, wo sie mit brutaler Bandenkriminalität konfrontiert wird. Ein tragischer Autounfall kostet Helens Freund Paul das Leben. Verzweifelt über den Verlust, stürzt sich Helen, mittlerweile hoch schwanger, in die Arbeit. Dabei kommen immer mehr Fragen auf: Warum traf sich Paul regelmäßig mit dem dubiosen Geschäftsmann Fank Linnell? Kann es sein, dass er korrupt war? Und warum hielt sich Paul am Tag des Unfalls ausgerechnet dort auf, wo ein gefährliches Aufnahmeritual der Bande stattfand, gegen die Helen ermittelt?



