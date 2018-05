Mainz (ots) - Woche 20/18



Di., 15.5.



19.00 heute Bitte Änderung beachten: Moderation: Barbara Hahlweg



Bitte streichen: Petra Gerster



Woche 23/18



So., 3.6.



Bitte Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Alles koscher? (Text und weitere Angaben s. 10.6.2018)



("ZDF.reportage: Mission Weltall" verschiebt sich auf So., 10.6.2018, 18.00 Uhr.)



----------------------------



Bitte Änderung beachten:



5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Alles koscher? (Text und weitere Angaben s. 10.6.2018) (von 18.00 Uhr)



(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Jagd aufs Unwetter" entfällt.)







Mi., 6.6.



Bitte geänderten Programmablauf ab 23.35 Uhr beachten:



Die Nacht der Raumfahrt



23.35 Aufbruch zu neuen Horizonten (VPS 23.34/HD) Mit Professor Harald Lesch aus der Supernova der ESO



1.05 heute+ (VPS 0.50)



1.20 Terra X (HD/UT) Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Moderation: Prof. Harald Lesch (Erstsendung 9.10.2016) Deutschland 2016



2.05 Terra X (HD/UT) Faszination Universum Eine Frage der Zeit Moderation: Prof. Harald Lesch (Erstsendung 1.10.2017) Deutschland 2017



2.50 Terra X (HD/UT) Faszination Universum Ohne Limit Moderation: Prof. Harald Lesch (Erstsendung 8.10.2017) Deutschland 2017



3.35 Terra X Aufbruch ins All - mit Alexander Gerst (VPS 3.34/HD/UT) Film von Luise Wagner (vom 3.6.2018) Deutschland 2018



4.20 Frag den Lesch (VPS 4.19/HD) Botschafter im All: Voyager (Erstsendung 10.9.2017) Deutschland 2017



4.35 auslandsjournal (VPS 2.35)



5.05- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30



(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Mission Weltall" verschiebt sich auf So., 10.6.2018, 5.00 Uhr. "Markus Lanz" und die Wiederholungen "Dokumentation", "ZDFzeit: Die Kaufhof-Story", "ZDFzoom", "Frontal 21" und "Leute heute" entfallen.)







Woche 24/18



So., 10.6.



Bitte Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Mission Weltall (Text und weitere Angaben s. 3.6.2018)



("ZDF.reportage: Alles koscher?" wird auf So., 3.6.2018, 18.00 Uhr vorgezogen.)



----------------------------



Bitte Änderung beachten:



5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Mission Weltall (von 18.00 Uhr)



(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Alles koscher?" wird auf So., 3.6.2018, 5.00 Uhr vorgezogen.)



