Redwood Shores - Im Rahmen der Ankündigung, seine gesamte Cloud-Plattform um autonome Funktionen zu erweitern, bringt Oracle nun neue PaaS-Services auf den Markt: die Oracle Autonomous Analytics Cloud, die Oracle Autonomous Integration Cloud und die Oracle Autonomous Visual Builder Cloud. Diese zukunftsweisenden neuen Dienste automatisieren wichtige Aufgaben in Unternehmen, um Kosten zu senken, Risiken zu reduzieren, Innovationen zu beschleunigen und vorausschauende Einblicke zu gewinnen.

Anfang des Jahres brachte Oracle die weltweit erste autonome Datenbank für Data-Warehouse-Workloads auf den Markt und kündigte zudem an, alle PaaS-Services um grundlegende autonome Fähigkeiten zu erweitern: automatisierter Betrieb (Self-Driving), automatische Sicherheit (Self-Securing) und automatische Fehlerbehebung (Self-Reparing). Diese sollen zudem mit spezifischen autonomen Fähigkeiten für jeden Funktionsbereich gekoppelt werden. Mit der Oracle Autonomous Analytics Cloud, der Oracle Autonomous Integration Cloud und der Oracle Autonomous Visual Builder Cloud hat Oracle nun einen weiteren Satz autonomer Cloud-Plattform-Services vorgestellt. Im weiteren Jahresverlauf 2018 will der Cloud-Experte weitere autonome Dienste bereitstellen. Der Fokus wird dabei auf Mobile und Chatbots, Datenintegration, Blockchain, Sicherheit und Management sowie zusätzlichen Datenbank-Workloads inklusive OLTP liegen.

"Die Integration von künstlicher Intelligenz und Machine Learning in diese Cloud-Dienste wird Unternehmen dabei helfen, ihre Innovationsfähigkeit zu optimieren", erklärt Amit Zavery, Executive Vice President of Development, Oracle Cloud Platform. "Die Services sind die jüngsten einer Reihe von Massnahmen von Oracle, um branchenweit erstmalig autonome Funktionen in Cloud-Dienste zu integrieren. Mit ihnen können Kunden ihre Betriebskosten signifikant senken, die Produktivität steigern und Risiken reduzieren."

Unternehmen konzentrieren sich darauf, schnell Innovationen bereitzustellen. Sie möchten sichere, umfassende und integrierte Cloud-Services, um neue Anwendungen zu erstellen und ihre anspruchsvollsten Enterprise-Workloads auszuführen. Nur die Cloud Services von Oracle können wichtige operative Funktionen wie Tuning, Patches, Backups und Upgrades während des Betriebs automatisieren und so maximale Leistung, hohe Verfügbarkeit und bedarfsgerechte Sicherheitsfunktionen bieten.

