Die Kurs deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch trotz der politischen Unsicherheit nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,20 Prozent auf 158,58 Punkte. Die Papiere wurden also nicht verstärkt als sicherer Hafen nachgefragt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,57 Prozent.

Bereits am Vortag waren Staatsanleihen in der gesamten Eurozone durch die politische Entwicklung in Italien belastet worden. Besonders deutlich gaben italienische Anleihen nach, nachdem sich in der drittgrößten Volkswirtschaft des Euroraums rasche Neuwahlen abzeichneten. Diese gelten als wenig aussichtsreich, weil ohne neues Wahlgesetz ein ähnliches politisches Patt droht wie bei der jüngsten Wahl vom März. Seither ist es nicht gelungen, eine neue Regierung zu bilden.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella ist auf der Suche nach Kandidaten für eine Übergangsregierung und könnte bereits am Mittwoch einen Namen für das Amt des vorübergehenden Regierungschefs bekannt geben. Dieser muss jedoch grünes Licht vom Parlament bekommen - was aber unwahrscheinlich ist, weil die rechtspopulistische Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung schon ihren Widerstand angekündigt hatten und im Parlament die Mehrheit haben.

Zahlen zur Industrieproduktion in Frankreich und Spanien fielen unterschiedlich aus und sorgten für keine klaren Impulse am Rentenmarkt. In Frankreich fiel die Produktion im März leicht, in Spanien dagegen stieg sie deutlich. Im weiteren Tagesverlauf dürften neben den politischen Entwicklungen auch noch die Erzeugerpreise aus den USA im Fokus stehen. Sie geben Hinweise auf die weitere Inflationsentwicklung, die mit entscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank ist./tos/jsl/fba

