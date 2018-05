Das Bundesumweltministerium (BMU) hat eine Neuorganisation auf den Weg gebracht. Am Montag unterrichtete Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Mitarbeiter in einem Rundschreiben über die Veränderungen. Infolge des Wegfalls der Zuständigkeiten für die Bauwirtschaft und Stadtentwicklung ändert sich auch in der Abteilung "Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz" (WR), in der die Kreislaufwirtschaft angesiedelt ...

