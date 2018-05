Baden-Baden (ots) -



Ganz Deutschland fiebert mit, wenn sich im Casino Baden-Baden ausnahmsweise mal alles um die Krombacher Kronkorken dreht. Denn beim Krombacher Millionen Roulette sind Gesamtwerte von 24 Millionen Euro im Spiel.



Eines der ältesten und traditionsreichsten Spielcasinos, das Casino Baden-Baden, hat eine Geschichte mit Rang und Namen: Hier saßen schon Fjodor Dostojewski, Josephine Baker, die Windsors, Kirk Douglas oder der Schah von Persien am Roulettetisch und setzten alles aufs Ganze. 217 Jahre nach Erteilung der ersten staatlich überwachten Spielkonzession ist jetzt Krombacher der Chef de Table.



Beim Krombacher Millionen Roulette heißt es Aktionskronkorken mit Gewinnzahl von 0 bis 36 sammeln, mitfiebern und sofort gewinnen. Fällt die Kugel bei einer der 5 großen Krombacher Roulette-Ziehungen auf die Gewinnzahl, die sich unter den Kronkorken versteckt, so werden diese Kronkorken direkt zum Geldgewinn. Je mehr Kronkorken gesammelt werden, desto höher ist die Gewinnchance.



Diesen Freitag lädt das Krombacher Millionen Roulette um ca. 20:00 Uhr zur großen Premiere: Die erste Ziehung wird aus dem Casino Baden-Baden übertragen. Die Ziehungsspots werden sowohl im TV-Werbeblock auf ARD und Pro7 um 19:58 Uhr, RTL um 20:03 Uhr sowie VOX, Sat.1, kabel eins und RTL II um 20:13 Uhr als auch online auf krombacher.de um 20:00 Uhr zu sehen sein. Jede Ziehung findet unter notarieller Aufsicht statt. Die weiteren Ziehungen sorgen am 25.05., 08.06., 29.06. und 13.07.2018 für Spannung. Alle Gewinne können direkt auf krombacher.de eingelöst werden. Und das Beste daran: Alle Gewinn-Kronkorken haben damit eine 5-fache Chance auf Geldgewinne, denn sie sind bei allen 5 Ziehungen gültig und können bis zum Aktionsende am 15.10.2018 eingelöst werden.



