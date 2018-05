Novartis räumt ein, rund 400.000 Dollar an den Ex-Anwalt von Donald Trump gezahlt zu haben. Die Zahlungen hatten ein unangenehmes Nachspiel.

Fragwürdige Zahlungen an den Anwalt von Donald Trump haben den Pharmakonzern Novartis in den Fokus von US-Sonderermittler Robert Mueller gerückt. Novartis räumte am Mittwoch ein, rund 400.000 US-Dollar an eine Firma von Michael Cohen gezahlt zu haben.

Wegen der Zahlungen hatte sich Mueller bei Novartis erkundigt. Der Konzern habe mit seinem Büro "vollumfänglich" kooperiert, heißt es in Basel.

Für den US-Präsidenten Donald Trump war Michael Cohen jahrelang der Mann fürs Grobe: Der Anwalt zahlte 130.000 US-Dollar an den Pornostar Stormy Daniels, damit diese ein angebliches Sexabenteuer mit dem Präsidenten verschweigt. Am Dienstag wurde publik, dass Cohens Firma von mehreren Konzernen millionenschwere Zahlungen erhalten hat.

Zu den Geldgebern für die Firma namens "Essential Consultants" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...