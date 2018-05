Der Chiphersteller Dialog Semiconductor will seine Abhängigkeit vom wichtigen Kunden Apple weiter verringern. Zugleich weckte das Unternehmen bei den Anlegern die Hoffnung, dass das so bedeutende Apple-Geschäft doch nicht so schnell wegbrechen könnte. Die Aktien schossen bis zum Mittag um 14,65 Prozent auf 21,40 Euro nach oben.

