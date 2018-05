Die deutschen Werften erwarten aus China eine Attacke auf ihre Kernmärkte. "Das ist eine Bedrohung, die wir sehen", sagte Harald Fassmer, Präsident des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), am Mittwoch in Hamburg. China habe den Bau von hochwertigen Spezialschiffen zu einem von zehn strategischen Zielen des Landes erklärt. "Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass China konsequent umsetzt, was es sich vornimmt." Die chinesischen Werften hätten bereits zahlreiche Aufträge für Fähren von europäischen Stammkunden eingeworben und betrieben ehrgeizig den Einstieg in den Bau von Kreuzfahrtschiffen.

Aktuell zeigt sich für den deutschen und europäischen Schiffbau ein erfolgreiches Bild. Die europäischen Werften erreichten 2017 einen Anteil von 35 Prozent an den weltweiten Schiffbau-Aufträgen. Das sind weniger als der Spitzenwert von 50 Prozent im Jahr zuvor, doch immer noch sehr beachtlich. Auch in Deutschland fielen die Auftrageingänge nach einem außergewöhnlichen Rekordjahr deutlich zurück, von 7,8 auf 2,3 Milliarden Euro. VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken betonte aber, die Werften seien hoch ausgelastet, die Produktion steige und der Auftragsbestand reiche auf Jahre hinaus./egi/DP/jha

