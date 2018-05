Die schwedische Krone kann am Mittwoch weiter an Wert zulegen und so fällt der EUR/SEK zum neuen Mehrtagestief in den Bereich der 10,3620, um sich anschließend etwas zu erholen. EUR/SEK fällt mit technischem Verkaufsdruck und CPI Nach dem das Paar Anfang des Monats sei Mehrjahreshoch bei 10,70 erreicht hatte, kam es zu einer Abwärtskorrektur die auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...