Der US-Discounter Walmart kauft sich für 16 Milliarden US-Dollar beim indischen Online-Händler Flipkart ein. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, will er 77 Prozent der Anteile am führenden E-Commerce-Unternehmen Indiens. Es ist der größte Zukauf in der Geschichte des US-Discounters.

Walmart verstärkt schon seit geraumer Zeit seine Online-Aktivitäten, um dem Internetriesen Amazon Paroli bieten zu können. Der indische Markt gilt zudem als besonders vielversprechend.

Einen Teil der Anteile, die Walmart übernimmt, stammen von Flipkart-Großaktionär Softbank . Für den hochverschuldeten japanischen Technologiekonzern stellt das ein lukratives Geschäft dar: Softbank selbst war erst vor kurzem für 2,5 Milliarden Dollar bei Flipkart eingestiegen und wird nun 4 Milliarden Dollar beim Verkauf einstreichen.

Dem indischen Online-Markt trauen die Experten von Morgan Stanley großes Potenzial zu, insbesondere da China von dem chinesischen Internetkonzern Alibaba dominiert wird. In den kommenden zehn Jahren dürfte das Marktvolumen Indiens online auf 200 Milliarden Dollar klettern, erwarten sie.

Für ausländische Händler ist der Markteintritt aufgrund regulatorischer und bürokratischer Hürden nicht einfach. Walmart war bereits 2009 über ein Gemeinschaftsunternehmen in Indien eingestiegen und hat es seitdem auf 20 Großmärkte in dem riesigen Land gebracht. Der einzige Weg für eine ausländische Firma, in Indien Fuß zu fassen, sei mehr oder weniger über den Handel im Internet, schrieb Barclays-Analystin Karen Short jüngst in einer Studie./she/men/jha/

