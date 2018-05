Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der starke Euro habe im ersten Quartal zu einem unerwartet starken Umsatzrückgang geführt, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuschend sei auch die schwache Entwicklung am Heimatmarkt. Impulse für die Aktie erwartet er vom US-Geschäft, gleichwohl eine geplante Fusion von T-Mobile US mit Sprint immer fraglicher werde. Die Bewertung der Aktie und die Dividende seien jeweils attraktiv./tih/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2018-05-09/14:03

ISIN: DE0005557508