Schalter und Taster begegnen uns täglich auf Schritt und Tritt. Schon den Wecker stellen wir morgens via Taster ruhig. Das Licht im Badezimmer, die Espresso-Maschine - alles über Taster und Schalter. Oftmals sind diese gar die einzigen Teile eines Gerätes, mit welchen wir physisch in Kontakt kommen. Umso bedeutsamer ist folglich ihre Ausführung. Fühlt sich der Taster minderwertig an, so werden wir diesen Eindruck mit hoher Wahrscheinlichkeit auch vom gesamten Gerät haben. Die Schnittstelle entscheidet.

An dieser Schnittstelle bietet sich für den Hersteller somit eine hervorragende Möglichkeit, sich qualitativ zu positionieren. Über das Material, das Design, über Form und Farbe.

SCHURTER stellt seit Jahrzehnten exzellente Taster und Schalter her und hat dies schon oft unter Beweis gestellt. Neben den Standard-Versionen werden aber immer öfter auch kundenspezifische Versionen nachgefragt. Was ist machbar? Was wurde schon gemacht? Nachfolgend eine kleine Hilfestellung und Inspirationen.

Taster-/Gehäuseformen und Materialien

Die für einen Einbau in ein Gerät kostengünstigste Lösung ist fast immer die runde Gehäusebauform. Doch abhängig von den Ideen des Product Designers soll es womöglich etwas ganz anderes sein. Machbar ist so ziemlich alles. Ein Dreieck? Ein Quadrat? Ein Hexagon? Kein Problem.

Dasselbe gilt für die Gehäuse- und Betätigermaterialien. Edelstahl und Aluminium werden gern verwendet. Das fühlt sich besonders wertig an. Realisierbar ist aber nahezu jedes Material, welches über die nötige Festigkeit verfügt.

Metal Line Custom-Schalter mit besonders griffigem, konkavem Betätiger

Oberflächen

Metallische Oberflächen lassen sich beschichten, einfärben oder auf verschiedenste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...