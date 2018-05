Die Commerzbank hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien wegen Lieferproblemen in Nordamerika erwartungsgemäß schwach ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Klebstoffsegment sei es gut gelaufen, bei den Konsumgütern dagegen nicht./kro/mis Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2018-05-09/14:12

ISIN: DE0006048432