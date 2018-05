Wer in Infineon investiert, hat in den zurückliegenden Sitzungen bereits eine schöne Performance erzielt. Jetzt aber geht es weiter bergauf, meinen die Chartanalysten. Am Dienstag hielten sich die Kurse noch ziemlich zurück und auch am Mittwoch gibt es kaum Bewegung.

Durch die gute Branchenstimmung indes sollte die Aktie den nun wieder aufgenommenen charttechnischen Aufwärtstrend auch in den kommenden Sitzungen fortsetzen können. Nach unten schützen bereits Haltezonen um 22 Euro herum. ... (Frank Holbaum)

