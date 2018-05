Und weil wir auf der Last Mile für das Börse Social Magazine sind, hier noch ein letzter Reminder für die Aktion "jeder kann am Cover sein", leicht adaptiert zu unserem 1. Angebot. Siehe mal hier, es ist schon einiges eingetrudelt, die Druckerei stöhnt schon vorab. Wir bieten: - Sie schicken uns ein Bild und sind damit selbst am persönlichen Cover des nächsten Magazines mit Haupttehma "10.000 Tage ATX" in einer Sonderauflage von 15 Stück Print. Beispiel hier: Ex-CA-IB-Chef Franz Kubik .- die weiteren 99 unserer 100 Seiten sind das normale Heft http://www.boerse-social.com/magazine - Preis: 200 Euro exkl .MWSt. bei Übergabe / Selbstabholung in Wien, sonst zzgl. Porto. Bei Selbstabholung geben wir noch je eine Ausgabe aller bisher erschienenen 15...

Den vollständigen Artikel lesen ...