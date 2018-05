Internationale Technologiepublikationen würdigen die leistungsstarken aus vier Linsen bestehenden Kameras und das beeindruckende Design des Honor 9 Lite, das zu einem unschlagbaren Preis angeboten wird



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Honor, die als Trendsetter geltende junge Smartphone-E-Marke, hat im Dezember letzten Jahres offiziell ihr neuestes Vier-Linsen-Smartphone vorgestellt: das "Honor 9 Lite". Eine Reihe internationaler Technologiepublikationen haben dem Gerät hohe Anerkennung gezollt - vor allem wegen seines stilvollen Designs, seiner leistungsstarken aus vier Linsen bestehenden Kameras und seines exzellenten Nutzererlebnisses.



Das Honor 9 Lite zeichnet sich durch seinen ultradünnen, eleganten, stilvollen Look aus, der vor allem auf den exquisit gearbeiteten 2,5D-Glasrücken zurückgeht, der schimmert wie ein Diamant. Das Gerät, das sowohl durch seine äußeren als auch inneren Werte besticht, ist auf der Vorder- und Rückseite jeweils mit einer Doppellinsen-Kamera ausgestattet (13 MP + 2 MP). Die Kameras werden zudem von einem verbesserten, individuell einstellbaren und detaillierten Beauty-Modus ergänzt - perfekt geeignet, um Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. Durch das neueste EMUI 8.0-Update ist nun auch die Gesichtsentsperrfunktion auf dem Honor 9 Lite verfügbar, was ein komplett neues, besseres Nutzererlebnis ermöglicht.



Lob für das Honor 9 Lite:



Android Authority (https://www.androidauthority.com/honor-9-lite-review-830795/), ein führender in den USA ansässiger internationaler Blog für Technologienachrichten, gab dem Honor 9 Lite die beeindruckende Bewertung von 8,3 von 10 und erklärte, dass das Gerät "vier Linsen zum günstigen Preis" bietet. Android Authority äußerte sich auch zum beeindruckenden Design des Honor 9 Lite - dass es "in seinem Preissegment mehr Premium-Gefühl als alle anderen Smartphones mit Metall-Unibody-Gehäuse vermittelt und unter seinen Mitbewerbern hervorsticht".



ZDNet (https://www.zdnet.com/product/huawei-honor-9-lite/), eine internationale Nachrichtenpublikation fokussiert auf Geschäftstechnologie, gab dem Honor 9 Lite die hervorragende Bewertung von 8,5 von 10 und nannte das Smartphone am 20. Februar 2018 den "Leitwolf im erschwinglichen Android-Segment". Honor ist stolz darauf, mit seinen Lösungen speziell auch für die jüngere Generation attraktiv zu sein. Vor diesem Hintergrund erklärte ZDNet, dass das Honor 9 Lite "einen neuen Maßstab für den Preispunkt von 200 GBP setzt, was das Smartphone zu dem erschwinglichen Android-Gerät macht, an dem die Konkurrenz sich orientieren muss."



Die führende in Großbritannien ansässige Technologiepublikation Tech Advisor (https://www.techadvisor.co.uk/review/budget-smartphones /honor-9-lite-review-3671709/) empfahl das Honor 9 Lite und gab ihm eine Expertenbewertung von 4,5 von 5 Sternen. Angesichts des Preises von nur 199 GBP, des 18:9-Displays, des "Android Oreo"-Betriebssystems und der nicht weniger als vier Kameralinsen beschrieb Tech Advisor das Honor 9 Lite als "eines der preisgünstigsten Smartphones mit 18:9-Display und Bezel-freiem Design".



Stuff (https://www.stuff.tv/honor/9-lite/review), eines der weltweit meistverkauften Magazine über technologische Geräte, gab dem Honor 9 Lite am 09. März 2018 die perfekte Bewertung von 5 Sternen. Mit den aus vier Linsen bestehenden Kameras, dem 18:9-Display und dem Glasrücken sah Stuff das Honor 9 Lite als "absolutes Schnäppchen unter 200 GBP" und "eines der besten preisgünstigen Smartphones auf dem Markt".



Als innovative Trendsetter-Marke, die bei der jungen Generation hoch im Kurs steht, gab Honor während der Pariser Herbst-/Winter-Modewoche im Februar seine allererste Partnerschaft mit der Modebranche bekannt, mit der Modedesigner-Marke KOCHÉ. Eigens für das Honor 9 Lite entwickelten die Partner gemeinsam eine einmalige komplette Synthese aus Technologie und Mode - unterstrichen ihren Trendanspruch für dieses neueste stilvolle Vier-Linsen-Smartphone.



Der Auslandsumsatz von Honor lag im Zeitraum Januar bis April 2018 doppelt so hoch wie im selben Zeitraum 2017. Durch seine überwältigende Aufnahme weltweit brach das Honor 9 Lite auf "Flipkart" eine Reihe von Verkaufsrekorden und wurde auf der Website zum meistverkauften Produkt in Indien. Auch war das Honor 9 Lite bei seinem ersten Blitzverkauf schon binnen Minuten ausverkauft und wurde innerhalb eines Monats "Top-10-Bestseller" auf "Tiki" in Vietnam.



