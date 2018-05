Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal von 63,75 auf 66,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe seinen Umsatz stärker als gedacht gesteigert und beim operativen Ergebnis (Ebitda) wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Patrick Roquas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derweil blieben Übernahmen in der Branche ein heißes Thema. Dadurch steige allerdings unter anderem die Kapitalintensität deutlich, so dass er den Sektor weiter neutral einschätze./la/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SYM9999