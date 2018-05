Trumps Anwalt soll Geld aus Russland erhalten und davon das Schweigegeld in der Pornoaffäre gezahlt haben - das behauptet zumindest Stormy Daniels Anwalt.

Der Streit um die angebliche Affäre der Pornodarstellerin Stephanie Clifford (alias Stormy Daniels) mit Donald Trump geht in die nächste Runde. Erneut führt sie nach Russland. Cliffords Anwalt Michael Avenatti will Beweise dafür gefunden haben, dass Trumps Anwalt Michael Cohen Zahlungen in Höhe von 500.000 US-Dollar vom russischen Oligarchen Viktor Vekselberg sowie seinem Cousin, Andrew Intrater, erhalten haben soll.

Wie aus Avenattis Zusammenfassung der Vorwürfe (siehe Download) hervorgeht, soll Cohen im Oktober 2016 - wenige Wochen vor Ende der US-Präsidentschaftswahl - ein Konto bei der First Republic Bank eröffnet haben. Vorwand für die Kontoeröffnung sollen die Geschäftsaktivitäten der durch Cohen am 17. Oktober registrierten Firma "Essential Consultants" gewesen sein.

Allerdings - behauptet Avenatti - sollen die tatsächlichen Zahlungseingänge auf dem Bankkonto wenig mit der Beratungsfirma zu tun gehabt haben. Stattdessen habe er das Konto unter anderem dazu benutzt, 130.000 ...

