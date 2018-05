Die Commerzbank hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Es dürfte ein schwacher Jahresauftakt für den Pharmahersteller gewesen sein, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben erwarteten negativen Währungseffekten kommen auch eine Reihe anderer Faktoren hinzu. So verliere Merck in China weiterhin Marktanteile. In der Gesundheitssparte sei zudem die Gewinnmarge derzeit belastet./kro/jsl Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0146 2018-05-09/14:35

ISIN: DE0006599905