Franziska Hessberger ist die Neue für die Kultursendung im rbb Fernsehen. Zum Auftakt moderiert sie ab 12. Mai 2018 eine vierteilige Reihe am Samstagabend von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr. "rbb Kultur - Das Magazin", das ist die Sendung über die vielfältige Kultur aus der Metropolenregion (Wiederholung jeweils am darauffolgem Sonntag um 22.05 Uhr).



Überraschendes, Schräges und Bereicherndes



Franziska Hessberger: "Kultur hat mich immer inspiriert, mir neue Blickwinkel ermöglicht und Fremdes vertraut werden lassen. Ich freue mich, mit rbb-Kultur in Berlin und Brandenburg auf Entdeckungsreise zu gehen - gespannt auf Überraschendes, Schräges und Bereicherndes."



Kurzbiografie von Franziska Hessberger



Franziska Hessberger ist, wie viele überzeugte Berlinerinnen und Berliner, nicht in Berlin geboren. Sie stammt aus der Nähe von Kassel und hat seit dem sechsten Lebensjahr keine Documenta ausgelassen. In Münster und Lyon studierte sie Kommunikationswissenschaft, Germanistik und Soziologie und machte erste Ausflüge in den Kulturjournalismus. Nach einem Volontariat beim WDR und einer Masterclass an der Internationalen Filmschule Köln, produzierte sie für den WDR Fernsehbeiträge und Reportagen am liebsten zu gesellschaftspolitischen Themen. Darüber hinaus moderierte sie kulturelle Veranstaltungen u. Sa. für das Filmfestival Max-Ophüls-Preis und die Staatlichen Museen zu Berlin. Für das rbb Kulturmagazin "Stilbruch" realisiert sie On-Reportagen und war zuletzt als Filmkritikerin im "Berlinale Studio" zu sehen.



Franziska Hessberger folgt Petra Gute, die weiterhin als Autorin und Moderatorin im rbb Fernsehen tätig ist und nach wie vor als Live-Reporterin der "Abendschau" und in Spezialsendungen als Kulturreporterin zu sehen sein wird.



Sendetermine: Samstag, 12. Mai 2018 Samstag, 26. Mai 2018 Samstag, 2. Juni 2018 Samstag, 9. Juni 2018



