Die US-Bank JPMorgan hat Imperial Brands nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Alles in allem hätten die Zahlen zum ersten Quartal des Tabakkonzerns leicht über den Erwartungen gelegen, was mögliche Sorgen über den weiteren Verlauf in der zweiten Jahreshälfte mildern sollte, schrieb Analyst Alberto Lopez Rueda in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Verkäufe von Unternehmensteilen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, sollten ebenfalls Anklang finden, auch wenn es bislang kaum Details dazu gebe./ck/tos Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0152 2018-05-09/14:40

ISIN: GB0004544929