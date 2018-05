Die deutsche Wirtschaft reagiert enttäuscht auf Trumps Entscheidung zum Iran-Abkommen. Viele Mittelständler hingegen sehen den geplatzten Atomdeal gelassen. Doch die Lage könnte schnell explodieren.

Noch in der Nacht zum Mittwoch forderte der US-Botschafter in Berlin, deutsche Unternehmen sollte ihre Geschäfte im Iran "sofort runterfahren". Darüber schmunzeln die deutschen Unternehmer auf der Messe für Öl, Gas und Petrochemie in Teheran. Beim Mittelständler Samson ist die Stimmung gut bis trotzig. "Wir machen weiter", sagt Verkaufsleiter Matthias Rüdiger. Gestern Nacht schaute er mit seinen iranischen Kollegen die Trump-Rede im Fernsehen. Er vergleicht die Stimmung mit einem Champions-League-Spiel, bei dem die gegnerische Mannschaft mit einem Tor in Führung ging. Schade, aber kein Weltuntergang. "So lange die deutsche Regierung uns lässt, bleiben wir hier".

Der Mittelständler ist seit über 40 Jahren im Iran aktiv, und Rüdiger selbst kennt das Land seit zehn Jahren. Für große Unternehmen mag es jetzt schwieriger werden, doch die Mittelständler bleiben - so lange man sie lässt. Viele von ihnen machten in den vergangenen Jahren gute Geschäfte im Iran - ohne dabei viel Risiko einzugehen.

Denn was Direktinvestitionen betrifft, waren die Deutschen zurückhaltend. Es gibt kaum eine deutsche Produktion im Iran. Das liegt vor allem an den Finanzierungsproblemen. Zwar wurden mit Obamas Atomdeal viele der Sanktionen gegen Teheran wieder aufgehoben. US-amerikanische Anti-Terror-Sanktionen aber blieben weiter in Kraft. Das hatte zur Folge, dass keine deutsche Bank mit US-Geschäft Investitionen im Iran finanzieren wollte. Deutsche Mittelständler mussten sich auf Sparkassen und kleinere Banken verlassen, die aber große Investitionen nicht stemmen konnten. Und so lange kein Automobil-Hersteller oder Großkonzern mit einem Werk vor Ort ist, macht es für kaum einen Mittelständler Sinn, eine Produktion im Land zu eröffnen.

