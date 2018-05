Die Erforschung und Entwicklung von WBG-Halbleitern (Wide Bandgap, Materialien mit großer Bandlücke) für Leistungsbauelemente führt zu technischen Fortschritten in den Automobil-, Energie- und Kommunikationsbranchen und resultiert beispielsweise in Innovationen in der Elektromobilität, führt zu energieeffizienteren Stromnetzen und verlängert Batterielaufzeiten (Bild 1). WBG-Halbleitermaterialien wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) sind technisch immer besser beherrschbar und zugleich sinken ihre Herstellungskosten, weshalb sie in vermehrtem Maße in der Leistungselektronik zum Einsatz kommen.

Diese Halbleitermaterialien bieten im Vergleich zu Silizium (Si), dessen physikalische Grenzen mittlerweile nahezu ausgereizt sind, überlegene Eigenschaften. Dadurch, dass Bauelemente mit WBG-Halbleitern höhere Schaltgeschwindigkeiten ermöglichen und höhere Spannungen und Ströme über größere Temperaturbereiche verarbeiten können, erhöhen sie die Energieeffizienz und die Zuverlässigkeit aktueller Designs und sparen zudem Platz. Um das volle Potenzial dieser Bauelemente auszuschöpfen und erfolgreiche Endprodukte daraus zu fertigen, müssen Entwickler mehr ...

