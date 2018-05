WilsonHCG, Weltmarktführer und Premium-Anbieter von innovativen Personalbeschaffungslösungen, wurde in der PEAK Matrix Assessment der Everest Group als "2018 Recruitment Process Outsourcing (RPO) Market Star Performer" ausgezeichnet. WilsonHCG ist der einzige Anbieter von Personalbeschaffungslösungen, der fünf Jahre hintereinander von der Everest Group und Einkäufern für iseine spezialisierten Personalbeschaffungslösungen, starke Anwendung von Anwerbungstechnologie, Analyseplattform Empower ECOmetrics zur Erweiterung von Prognosefähigkeiten, Reaktionsfähigkeit, Flexibilität und zuverlässige Ausführung ausgezeichnet wurde.

"WilsonHCG übertrifft seit mehreren Jahren durchgehend den breiteren RPO-Markt und ist damit ein Star Performer im 2018 RPO PEAK Matrix Report", sagte Arkadev Basak, Vice President der Everest Group. "WilsonHCG hat dieses Wachstum erreicht, indem sie die richtigen Investitionen in Technologie getätigt, innovative Lösungen auf den Markt gebracht und ihre Präsenz und Fähigkeiten in neuen Märkten ausgebaut hat."

Die PEAK Matrix der Everest Group ist die vertrauenswürdigste, faktenbasierte Analyse der Leistungsfähigkeit von Dienstanbietern und deckt jedes Jahr über 50 Marktsegmente ab. Für die Auswahl 2018 bewertete die Everest Group 21 etablierte RPO-Dienstanbieter in den Bereichen Vision und Strategie, Leistungsangebot, Innovation und Investitionen, Liefergebiet, Marktwirkung sowie Interviews mit Führungskräften und Datenerhebung von RPO-Käufern. Der Star Performer-Titel basiert auf der "größten positiven relativen Bewegung der PEAK Matrix im Vergleich zum Vorjahr in Bezug auf Marktwirkung, Vision und Leistungsfähigkeit".

"Es ist eine Ehre, im fünften Jahr in Folge als 2018 RPO Market Star Performer ausgezeichnet zu werden", sagte John Wilson, Gründer und CEO von WilsonHCG. "Die Auszeichnung bestätigt, dass WilsonHCG die innovativen Lösungen, die wir versprechen, mit hoher Konzentration auf den Erfolg unserer Kunden und die Entwicklung unserer Mitarbeiter umsetzt."

WilsonHCGs Anerkennung als 2018 RPO Market Star Performer folgt der Auszeichnung als "Leader" in NelsonHalls 2018 NEAT-Anbieterbewertung für RPO, als Spitzen-RPO-Anbieter in HRO Todays Global Baker's Dozen List für sieben aufeinanderfolgende Jahre und der EMEA Baker's Dozen Customer Satisfaction List von HRO Today im dritten Jahr in Folge.

Weitere Informationen zur RPO PEAK Matrix Assessment 2018 der Everest Group oder zu den Lösungsangeboten von WilsonHCG finden Sie unter http://www.wilsonhcg.com.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist der globale Marktführer und Premium-Anbieter im Bereich innovativer Personalbeschaffungslösungen, der nach dem Prinzip vorgeht, mit seinen Kunden eine echte Partnerschaft zu pflegen. Durch unser integriertes und stark konfigurierbares Modell Talent Ecosystem entwickeln wir die Personalbeschaffung jedes Kunden zu einem bevorzugten Arbeitgeber, der strategische, geschäftsrelevante Ergebnisse liefert. Während die Optimierung der Talentstrategien der Kunden unerlässlich ist, versteht WilsonHCG, dass die Beziehungen, die wir entwickeln, zu den Ergebnissen führen, die unsere Kunden erzielen. Better People, Better Business

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

