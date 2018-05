Die NordLB hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 110 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Negative Währungseffekte und Lieferprobleme in Nordamerika hätten den Konsumgüterhersteller gebremst, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Obwohl erstere anhalten dürften, sei der Jahresausblick bestätigt worden./gl/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

