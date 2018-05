Hamburg - Das Asset Management von Berenberg hat den Deutschland Award der Fondsratingagentur Citywire in der Kategorie Aktien Deutschland gewonnen, so Berenberg in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit sind laut Citywire die Aktienexperten rund um Henning Gebhardt, Head of Wealth and Asset Management bei Berenberg, das beste Investmentteam, das für deutsche Anleger in dieser Anlageklasse verfügbar ist. Bewertet wurden dabei neben der Fondsperformance auch Faktoren wie Erfahrung der einzelnen Manager und des gesamten Teams.

