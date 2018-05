Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Die Zahlen des Konsumgüterkonzerns hätten wie erwartet ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die logistischen Probleme inzwischen gelöst, so dass sich die Resultate peu a peu verbessern dürften./la/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432