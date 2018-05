Das Analysehaus CFRA hat Glencore nach einer positiven Gerichtsentscheidung in der Demokratischen Republik Kongo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 410 Pence belassen. Zudem habe der Bergbaukonzern seine Produktionsziele für das afrikanische Land bestätigt, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Glencore-Papiere sei angesichts gestiegener Risiken immer attraktiver geworden./ag/tih Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: JE00B4T3BW64