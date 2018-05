Vor sechs Monaten ließ Softbank die Großfusion im US-Mobilnetzmarkt noch platzen, nun schlug er ein. Nun hat der Japaner seine Strategie erklärt.

Jahresbilanzkonferenzen inszeniert Softbank-Chef Masayoshi Son gerne als Show - und sich selbst als den Macher. Rosa Schlips, weißes Hemd, Jackett - auch am Mittwoch präsentiert er die Finanzdaten wieder allein in Tokio gewohnt adrett auf der Bühne.Und er lässt keinen Zweifel aufkommen, wer in seinem Unternehmen das Sagen hat.

"Softbank und mein Leben sind nicht voneinander zu trennen." Und so nahm er auch eine der erstaunlichsten strategischen Kehrtwenden in der 35-jährige, an Überraschungen reichen Geschichte seiner Gründung auf sich: die Fusion von der amerikanischen Mobilnetztochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, mit Softbanks US-Tochter Sprint.

Vor einem halben Jahr ließ Softbanks Vorstand einen schon fertig ausgehandelten Deal überraschend platzen. "Wir sagten, dass wir die Kontrolle nicht aufgeben wollten", erinnert sich Son. Doch vorige Woche überließ Softbank der Telekom nicht nur 41 Prozent am neuen Unternehmen und gab sich mit nur 27 Prozent der Anteile zufrieden. Er übertrug sogar die Stimmrechte an T-Mobile und beschränkte seine Mitsprache auf vier Vorstandsmandate.

Um so lauter lobte Son während der Präsentation der Jahresbilanz seinen eigenen Sinneswandel: "Finanziell ist dies keine schlechte Entscheidung."

Zunächst sei Softbank bereit gewesen, 30 bis 40 Prozent Aufpreis für T-Mobile-Aktien zu zahlen, um das Sagen an einem fusionierten Telekomkonzern zu übernehmen, erzählt der Softbank-Gründer. Denn ihm war bereits beim Kauf von Sprint klar, dass die dritt- und viertplatzierten Netzbetreiber fusionieren müssten. Denn jeder für sich allein hätte keine Chance, die Marktführer AT&T und Verizon zu entthronen.

"Nun kriegen wir den Aufschlag anstatt ihn zu zahlen", rechtfertigt er den Deal. "Ich denke, er geht in die richtige Richtung."

Die neuen Partner versprechen, gemeinsam Synergien von 43 Milliarden US-Dollar heben zu können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...