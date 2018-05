Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen für das erste Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Vielen Neukunden und einem unerwartet hohen Umsatzwachstum stehe bei dem Online-Händler eine sehr schwache Margenentwicklung gegenüber, schrieb Analyst Charlie Muir-Sands in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibe dabei, dass das Unternehmen in Bezug auf den Umsatz und die langfristigen Margen nur eines seiner Ziel erreichen könne./tih/gl Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0181 2018-05-09/15:22

ISIN: DE000ZAL1111