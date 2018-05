Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das neue Kaliwerk Bethune von K+S in Kanada fahre seine Produktion weiter hoch, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach circa 500 000 Tonnen im vergangenen Jahr dürften dort im ersten Quartal 2018 bis zu 300 000 Tonnen Kali produziert worden sein./mis/tih Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0191 2018-05-09/15:26

ISIN: DE000KSAG888