Der Dollar baut seine Abwärtskorrektur am Mittwoch weiter aus und so kann sich der EUR/USD in Richtung 1,1900 erholen, wo zeitgleich das Tageshoch gebildet wird. EUR/USD profitiert von USD Verkäufen Das Paar kann mit der schwächeren Stimmung gegenüber dem Greenback steigen und so seine Erholung ausbauen. Es scheint als ob die Stunde der USD Verkäufer ...

