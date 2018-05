Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Continental auf "Halten" mit einem Kursziel von 238 Euro belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller verfüge über genügend finanziellen Spielraum, um die strukturellen Herausforderungen des Sektors zu bewältigen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem prüfe das Unternehmen eine Veränderung der Konzernstruktur, was Potenzial für eine Neubewertung biete. Unter akutem Handlungsdruck stehe Continental allerdings nicht./she/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0200 2018-05-09/15:31

ISIN: DE0005439004