Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Henkel auf "Halten" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das von Lieferschwierigkeiten im Konsumbereich geprägte Zahlenwerk zum ersten Quartal sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe sich erwartungsgemäß entwickelt, die berichteten Ergebniskennziffern angesichts höherer Restrukturierungskosten aber nicht. Der Konzern habe zwar seine Ziele bestätigt, er müsse jedoch in den Folgequartalen eine deutlich verbesserte Wachstumsdynamik erzielen./she/tih Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0204 2018-05-09/15:34

ISIN: DE0006048432