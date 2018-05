Bad Nauheim (ots) - Am 1. Juli 2018 übernimmt Peter Abraham (42) die Leitung des EUROBAUSTOFF Bereichs Einzelhandel. Er löst damit Dieter Jäger (65) ab, der in diesem Jahr in den Ruhestand geht. Abraham wird gemeinsam mit seinem Stellvertreter und Einkaufsleiter Joachim Schock (56) in bewährter, zuverlässiger Art die Geschicke der Kooperation aktiv vorantreiben.



Dieter Jäger leitete fast 19 Jahre lang den Einzelhandelsbereich der Kooperation. In dieser Zeit unterstützte er die Gesellschafterhäuser bei der Konzeption, dem Auf- und Ausbau vieler Einzelhandelsflächen. Er legte Wert darauf, die Standorte in Sortiments- und Beratungsqualität, aber auch in der Optik von den traditionellen Baumärkten abzugrenzen. Als Jäger im Januar 2000 zur Kooperation wechselte, hatte er bereits zwölf Jahre Marktleiter-Erfahrung in verschiedenen Handelsformen gesammelt und war überdies mehr als zehn Jahre Vertriebsleiter in der OBI Systemzentrale.



Von dort kam auch Peter Abraham, als er zur Jahrtausendwende sein Engagement als OBI Marktleiter beendete und als Fachbereichsleiter Unternehmensberatung Einzelhandel bei Interbaustoff in Bad Nauheim begann. Danach sammelte er drei Jahre Erfahrung als Vertriebsberater Baufachmärkte & Projektleiter Neu- und Umbau. Seit Gründung der EUROBAUSTOFF ist Abraham Gesamtvertriebsleiter Einzelhandel und Leiter Planung und Projekte.



Peter Abraham und Joachim Schock arbeiten bereits seit vielen Jahren im Einzelhandel zusammen und ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Aufgabengebieten ideal. Joachim Schock ist ein absoluter Kenner der Lieferantenszene, ein erfahrener Einkäufer und harter Verhandlungspartner. Gemeinsam mit seinen Category-Managern hat er über Jahre das für die EUROBAUSTOFF typische, hochwertige Fachmarktsortiment aufgebaut. Peter Abraham ist der Vertriebsprofi, der sich auf der Verkaufsfläche und in den Ausstellungen der Gesellschafter bestens auskennt, neue Vertriebskonzepte vorantreibt und moderne Shop-Lösungen entwickelt. Seine letzte große Idee wird derzeit unter dem Namen "AusstellungDigital" in vielen Gesellschafterhäusern realisiert.



"Peter Abraham und Joachim Schock sind ein eingespieltes Team mit einer hohen Reputation bei unseren Gesellschaftern", begründet Hartmut Möller die Personalentscheidung der EUROBAUSTOFF Geschäftsführung. "Wir signalisieren in den Gesellschafterkreis unseren Anspruch auf Kontinuität im Führungskreis, ohne auf neue Trends, Entwicklungen und eigene Kreationen im Einzelhandel zu verzichten."



