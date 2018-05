Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen von 28 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sowohl die Resultate als auch der Ausblick des Chipherstellers auf das zweite Quartal lägen unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Offensichtlich rechne das Management mit einer noch ausgeprägteren saisonalen Schwäche in der Sparte Mobile Systems als sonst./gl/tih Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0206 2018-05-09/15:39

ISIN: GB0059822006