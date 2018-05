Bei Infineon steht kommenden Monat ein sogenannter Capital Markets Day an. Bei diesem auf den 12. Juni in London angesetzten Termin mit dem Namen "IFX Day 2018" ist Infineon laut eigenen Angaben selbst der Veranstalter. Ob dort die jüngsten Quartalszahlen inklusive Prognose auf das laufende Geschäftsjahr einige internationale Investoren vom Einstieg in die Aktie überzeugen können? Das wird sich zeigen. Es könnte auch davon abhängen, ob das Management bis dahin schon mehr weiß im Hinblick auf ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...