München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neue RTL II-Dokumentation am Donnerstagabend



- Myriam von M. begleitet todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg und erfüllt ihnen ihre letzten Träume und Wünsche - Zweite Folge am Donnerstag, 10. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Nadja (22) und Maren (54) versuchen mithilfe von Myriam von M. ihren letzten großen Träumen ein Stückchen näher zu kommen.



Nadja (22) möchte sich noch zwei große Träume erfüllen. Mit ihrer jüngeren Schwester macht sie sich auf den Weg nach Südfrankreich, um Wildpferde in freier Natur sehen zu können. Zudem will die 22-Jährige unbedingt etwas Bleibendes hinterlassen. Gemeinsam mit Freunden möchte sie den Song "Angels" von Robbie Williams in einem Tonstudio aufnehmen.



Gemeinsam mit Myriam von M. hat Maren die Reise nach Norwegen angetreten. Bereits seit Kindertagen träumt die heute 54-Jährige davon, einmal die Nordlichter bewundern zu können. Doch die Wetterlage ist ungewiss. Wird das Wetter noch umschlagen, damit sie die Nordlichter sehen kann



"Voller Leben - Meine letzte Liste": Am Donnerstag, 10. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Über "Voller Leben - Meine letzte Liste"



In der neuen RTL II-Dokumentationsreihe "Voller Leben - Meine letzte Liste" begleitet Myriam von M. todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg. Gemeinsam mit ihnen erarbeitet sie eine letzte Liste, auf welcher die Wünsche des Patienten stehen. Diese werden nach und nach abgearbeitet und erfüllt, um den Schützlingen ihre letzten Träume zu ermöglichen und große Augenblicke der Freude zu schenken. Myriam von M. begleitet bereits seit mehreren Jahren kranke Menschen und hilft ihnen dabei den letzten Weg zu gehen. Sie selbst hat den Krebs schon zweimal besiegt.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Stefanie Reichardt 089 - 64185 6512 stefanie.reichardt@rtl2.de



RTL II Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de