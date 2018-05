Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Uniper auf "Reduce" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Allerdings sei es fast sinnlos, ein Ziel für die Aktien des Versorgers anzugeben, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt scheine anzunehmen, dass die Papiere bei dem inzwischen abgelaufenen Übernahmeangebot des neuen Großaktionärs Fortum in Höhe von 22 Euro je Aktie nach unten abgesichert seien./la/gl Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0207 2018-05-09/15:43

ISIN: DE000UNSE018