Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Chemikalienhändler sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe in seinen beiden wichtigsten Regionen (Nordamerika sowie Europa, Naher Osten und Afrika) etwas besser als vom ihm erwartet abgeschnitten./la/gl Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0209 2018-05-09/15:44

ISIN: DE000A1DAHH0