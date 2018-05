SMC-Research sieht mit den Abschlusszahlen der Klassik Radio AG für 2017 seine Erwartungen erfüllt und rechnet auch für das laufende Jahr mit einem Anstieg des EBITDA. Damit zeigt sich das Researchhaus optimistischer als das Unternehmen selbst, was der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski mit der Erwartung steigender Werbeerlöse sowie mit dem zu erwartenden Beitrag des neuen Streaming-dienstes begründet.

Klassik Radio habe mit der Vorlage des Geschäftsberichts die vorläufigen Zahlen übertroffen und 14,2 Mio. Euro umgesetzt sowie ein EBITDA von 1,7 Mio. Euro erwirtschaftet. Damit sowie mit dem Vorsteuerergebnis von 1,4 Mio. Euro (+16,5 Prozent zum Vorjahr) seien die Schätzungen von SMC-Research getroffen worden.

Auch im laufenden Jahr wolle Klassik Radio den Umsatz moderat weiter steigern, stelle aber mit Verweis auf die Investitionen in Klassik Radio Select (KRS) sowie in den Vertriebsausbau ein sinkendes EBITDA in Aussicht. Während mit dem Vertriebsausbau nach Darstellung von SMC-Research die Potenziale der anhand der jüngsten Mediaanalyse "ma 2018 Audio I" festgestellten massiven Reichweitengewinne (Hörer pro Durchschnittstunde: +35,9 Prozent) noch intensiver genutzt werden sollen, berichte Klassik Radio für den Streamingdienst noch von Entwicklungsarbeiten, mit denen die Attraktivität der App weiter erhöht werden solle.

Durch den noch ausstehenden Abschluss dieser Arbeiten sei die eigentlich für das Frühjahr angekündigte große Marketingkampagne für KRS noch nicht gestartet, was aber in den nächsten Wochen erfolgen solle. Dennoch berichte das Unternehmen von durchschnittlich 200 Neuinstallationen pro Tag und zeige sich auf Nachfrage auch mit der Entwicklung der Abozahl sehr zufrieden.

In Verbindung mit dem starken Rückenwind der neuen Reichweitenzahlen für den Vertrieb im Kerngeschäft betrachtet SMC-Research deswegen die Unternehmensprognose als konservativ und hält an den eigenen, über der Unternehmensprognose liegenden, Schätzungen fest. Das Kursziel für die Aktie von Klassik Radio beziffert das Researchhaus auf 18,20 Euro und belässt das Votum auf "Buy".

