Seit 2011 arbeitet China daran, seinen Finanzmarkt für ausländische Investoren zu öffnen. Japan darf künftig bis zu 26,5 Milliarden Euro investieren.

China erlaubt Japan erstmals milliardenschwere Investitionen an den heimischen Finanzmärkten. Ministerpräsident Li Keqiang kündigte dies am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen Shinzo Abe an.

Demnach wird Japan eine Investitionsquote zugewiesen, die ein Engagement im Volumen von 200 Milliarden Yuan (rund 26,5 Milliarden Euro) ermöglicht. Der Schritt gilt als Zeichen des guten Willens der Volksrepublik, die Beziehungen zu dem früheren ...

