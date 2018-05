Die DZ Bank hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen für das erste Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 53 Euro belassen. Der Chemikalienhändler sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die überproportionale Ergebnisverbesserung spiegele das solide Industrieproduktionswachstum in Brenntags Kernregionen sowie positive Effekte aus Restrukturierungen in Europa und der globalen Effizienzsteigerungen wider. Allerdings gebe es auch große geopolitische Risiken./mis/ajx Datum der Analyse: 09.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0218 2018-05-09/16:00

ISIN: DE000A1DAHH0