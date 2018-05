Die Kanzlerin stellte sich auch hinter das umstrittene Zwei-Prozent-Ziel der Nato. Konkrete Zusagen für mehr Geld machte sie aber nicht.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in die Diskussion über den mangelhaften Zustand der Bundeswehr eingeschaltet - aber keine konkreten Zusagen für mehr Geld gemacht. "Der Zustand der Bundeswehr ist unbefriedigend", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei einem Treffen von Kreisvorsitzenden ihrer Partei in Berlin.

Sie sehe, dass es bei den Streitkräften "an allen Ecken ...

