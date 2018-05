Kulinarische Entdeckungsreisen durch Österreichs Regionen



Straß im Straßertale (ots) - Die Gastgeber von "Genuss Reisen Österreich" begeistern Entdeckungsfreudige mit speziellen Genussangeboten für die kulinarische Reisedestination Österreich und die Schätze ihrer Regionen: Bier-Reisen in das Mühlviertel, Mühlviertlerisch Tafeln, Genussfest in Pamhagen im Burgenland, Kulinarische Themenfahrten an der Donau, Weingenuss in der Welterberegion Wachau und Genuss-Verwöhnpackages im Gasthof Klammstein im Salzburger Gasteinertal. Gäste treffen hier die einheimischen Genussanbieter und erfahren mehr von den Qualitätsverfahren bei der Produktion bei Lebensmitteln.



So bietet das Mühlviertel in Oberösterreich als Bierhochburg für Genießer den typischen Geschmack dieser Region. Bierige Urlaubsangebote finden Bierfreunde unter [www.muehlviertel.at/bierweltregion] (http://www.muehlviertel.at/bierweltregion): Einen "Weltmeisterlichen Biergenuss" erleben Gäste in der einzigen Stiftsbrauerei Österreichs im Stift Schlägl, gepaart mit kreativen Bier- und Speisenkombinationen des Biersommelier-Weltmeisters Karl Schiffner. Pauschalpreis pro Person EUR 189,00. [www.biergasthaus.at] (http://www.biergasthaus.at). "Dahoam beim Bier" sind Gäste in der Biermetropole Freistadt, wo man bei einer Führung durch die Braucommune Spannendes über das Bierbrauen erfährt. Zusätzlich werden Gäste in der 1. OÖ Gasthausbrauerei Weinberg kulinarisch verwöhnt. Kosten pro Person EUR 194,00, Nächtigung inklusive. [www.regionfreistadt.at] (http://www.regionfreistadt.at)



"Mühlviertlerisch Tafeln": "Festlich guat" ist das Tafeln im Mühlviertel. Am 22. und 23. August 2018 schwingen im Landgasthaus "zum Edi" in Gutau Mike Süsser und Edi Priemetshofer gemeinsam die Kochlö?el. Preis pro Abend und Person: EUR 94,00. [www.regionfreistadt.at] (http://www.regionfreistadt.at/).



Der Tourismusverband Naturgenuss Pamhagen im Burgenland lädt zum Genussfest ein: Unter dem Motto "Grenzenlos gemütlich" findet zu Pfingsten 2018 das Pamhagener Dorffest statt. Von 19. bis 20. Mai verwandelt sich die Hauptstraße in eine Genussmeile, wo 15 Genussbringer aus Pamhagen Gäste mit regionalen Leckerbissen verwöhnen. [www.tourismus-pamhagen.at] (http://www.tourismus-pamhagen.at/)



Die Brandner Schiffahrt präsentiert die Wachau aus der Entdecker-Perspektive! Die "MS Austria" befährt die Donau täglich zwischen Krems und Melk. Frisch zubereitete kulinarische Gaumenfreuden und Wachauer Weine garantieren unvergessliche Augenblicke an Bord. Mit "Genuss.am.Fluss" werden entspannende Kurzurlaube angeboten. Neu ist das Heurigenrestaurant "[Die Flößerei in Rossatz] (https://www.facebook.com/floessereirossatz/?fref=mentions)" mit herrlichem Blick auf Dürnstein. [www.brandner.at] (http://www.brandner.at/)



Das Gartenhotel & Weingut Pfeffel in Dürnstein lädt zum "Weingenuss in der Wachau" ein. Das 4 Tage-3 Nächte-Angebot beinhaltet Degustations- und Genießermenüs mit korrespondierenden Weinen sowie Wellnessangebote und kostet EUR 396,60 pro Person. [www.pfeffel.at] (http://www.pfeffel.at).



Das Hotel-Gasthof Klammstein der Familie Fritzenwanker in Dorfgastein, Salzburg, präsentiert beim "Genuss-Verwöhnpackage" regionaltypische Hausmannskost. Drei Nächtigungen mit dreigängigen Wahlmenüs und dem Klammstein-Geheimtipp "Huatessen", der 3 Tage-Gastein-Card und 1 Tageseintritt in die Alpentherme werden um EUR 182,-- pro Person angeboten. [www.gasthof-klammstein.com] (http://www.gasthof-klammstein.com).



Nähere Informationen zu kulinarischen Entdeckungsreisen in Österreichs Regionen: [www.genussreisen-oesterreich.at] (http://www.genussreisen-oesterreich.at)



